Vuelve RAF: la segunda edición del Encuentro de Ilustración y Cultura Impresa Autogestiva
El sábado 20 de septiembre, de 14 a 20 en Lina Club Cultural, se realizará la segunda edición de RAF. La propuesta reunirá a ilustradores locales y de la región con entrada libre y gratuita.
El próximo sábado 20 de septiembre, desde las 14 hasta las 20 horas, Lina Club Cultural será sede de la 2da edición de RAF (Encuentro de Ilustración y Cultura Impresa Autogestiva).
La jornada convoca a ilustradores de Mar del Plata y localidades cercanas, quienes exhibirán y pondrán a disposición del público sus producciones independientes en diversos formatos: libros, fanzines, stickers, láminas, pop up, postales y más.
Con entrada libre y gratuita, el evento está pensado para toda la comunidad: familias, niños, curiosos y amantes de la cultura pop que deseen conocer de cerca el trabajo de artistas emergentes y consolidados de la escena local.
Participantes de RAF 2025
En esta segunda edición, participarán:
Germán Genga
Pablo Lizalde (Salamanca Ediciones)
Jorge Gabotto
Alejandra Lagos
Camila Lange
Laura Rosendo
Marcelo Borstelmann
Jazmín Jofre
Natalia Salvador
Sergio Puente
De esta forma, RAF se afianza como un espacio de encuentro, difusión y circulación de la cultura impresa autogestiva, acercando nuevas propuestas visuales al público marplatense.
