El próximo sábado 20 de septiembre, desde las 14 hasta las 20 horas, Lina Club Cultural será sede de la 2da edición de RAF (Encuentro de Ilustración y Cultura Impresa Autogestiva).

Ads

La jornada convoca a ilustradores de Mar del Plata y localidades cercanas, quienes exhibirán y pondrán a disposición del público sus producciones independientes en diversos formatos: libros, fanzines, stickers, láminas, pop up, postales y más.

Con entrada libre y gratuita, el evento está pensado para toda la comunidad: familias, niños, curiosos y amantes de la cultura pop que deseen conocer de cerca el trabajo de artistas emergentes y consolidados de la escena local.

Ads

Participantes de RAF 2025

En esta segunda edición, participarán:

Ads

Germán Genga

Pablo Lizalde (Salamanca Ediciones)

Jorge Gabotto

Ads

Alejandra Lagos

Camila Lange

Laura Rosendo

Marcelo Borstelmann

Jazmín Jofre

Natalia Salvador

Sergio Puente

De esta forma, RAF se afianza como un espacio de encuentro, difusión y circulación de la cultura impresa autogestiva, acercando nuevas propuestas visuales al público marplatense.