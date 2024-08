El último domingo el perfil oficial de Oasis en X publicó un sugerente mensaje: “27.08.24, 8am”, el cual ha sido interpretado como un inminente anuncio de la esperada reunión, lo que hizo delirar a los fanáticos en las redes sociales. Aunque el contenido del anuncio aún no ha sido revelado, la posibilidad de que los hermanos Liam y Noel Gallagher se reúnan ha desatado una ola de especulaciones y entusiasmo entre los seguidores de la banda británica.

La fecha en la cuál se realizará el anuncio también coincide con el aniversario del álbum debut de Oasis, Definitely Maybe, que ha sido reeditado y promocionado con giras centradas en Liam Gallagher, lo que ha reavivado los rumores sobre un posible reencuentro de Oasis en 2025. Rolling Stone ha recabado informes que sugieren que los hermanos Gallagher habrían resuelto sus diferencias después de 15 años y planean una serie de conciertos en el Reino Unido, incluido un tour de 10 noches en el Estadio de Wembley. Esta noticia rompería el récord recientemente establecido por Taylor Swift de ocho noches consecutivas en el mismo lugar.

Durante el Festival de Reading, se difundió rápidamente el rumor de la reunión, generando gran actividad en redes sociales. Según The Times, expertos de la industria afirmaron que la reunión es inminente, con un anuncio que podría darse incluso este martes. Liam Gallagher tuiteó en respuesta a las preguntas de los fanáticos: “Novedades para mí” y “No sé nada al respecto”, pero posteriormente alimentó las especulaciones con comentarios ambiguos de tono jocoso.

La noticia llegará este martes 27 de agosto de 2024, a 15 años de la separación oficial de Oasis, un momento que muchos fans consideraron el final de una era. Desde entonces, los Gallagher han mantenido una de las rivalidades más intensas y mediáticas en la historia del rock, marcada por insultos, recriminaciones y profundas diferencias. Sin embargo, este reciente movimiento ha renovado la esperanza de que ambos puedan dejar atrás sus diferencias y subir juntos a un escenario una vez más.

Una pelea que marcó el final

La historia de la separación de Oasis es tan legendaria como su música. El 28 de agosto de 2009, en París, se dio el último y fatídico enfrentamiento entre Noel y Liam Gallagher. El incidente ocurrió en el festival Rock en Seine, donde, minutos antes de subir al escenario, una discusión entre los hermanos se convirtió en una pelea física que terminó con Noel abandonando la banda para siempre.

“No pude soportarlo más. Liam rompió mi guitarra favorita, y eso fue el final”, confesó Noel en una entrevista con la revista Q en 2010. “Simplemente no podía seguir trabajando con él. Era como estar atrapado en un círculo vicioso de caos”. La ruptura fue inmediata y devastadora para los seguidores de Oasis, quienes vieron cómo uno de los pilares del Britpop se desmoronaba en cuestión de minutos.

Liam y Noel Gallagher han mantenido una rivalidad intensa y mediática durante 15 años

El final de Oasis se sintió como el fin de una era dorada en la música británica. La banda, que había alcanzado la cima del éxito con álbumes históricos como (What’s the Story) Morning Glory? y Definitely Maybe, dejó un vacío que ninguna otra agrupación pudo llenar. Aunque tanto Noel como Liam siguieron adelante con proyectos solistas, la sombra de su disolución siempre los acompañó.

Los altibajos de la relación entre los Gallagher

La tensión entre los hermanos Gallagher se remonta a mucho antes de la formación de Oasis. Criados en un hogar conflictivo en Manchester, la rivalidad fraternal se manifestó desde temprana edad. Durante la gira americana de 1994, Liam golpeó a Noel con una pandereta en pleno escenario, lo que provocó que Noel abandonara temporalmente la gira. “Siempre hemos sido como el agua y el aceite”, dijo Noel en una entrevista con Rolling Stone en 2009. “Pero la música era lo único que nos mantenía juntos”.

A lo largo de los años, los enfrentamientos entre los hermanos se convirtieron en una constante. En 1995, durante la grabación de su segundo álbum, Noel golpeó a Liam en la cabeza con un palo de críquet después de que este irrumpiera en el estudio con una veintena de desconocidos. “Era como si estuviéramos en una guerra constante, pero las canciones que salían de eso eran increíbles”, comentó Liam en el documental Supersonic de 2016.

La pelea final entre los hermanos ocurrió en el festival Rock en Seine (Photo by Des Willie/Redferns)

Estos episodios reflejan la compleja dinámica entre los hermanos. Mientras que Noel, como compositor principal, intentaba mantener un control creativo sobre la banda, Liam, con su actitud desenfadada y comportamiento errático, representaba el lado salvaje y descontrolado de Oasis. Sin embargo, esta tensión también fue la fuente de algunas de sus mejores canciones y actuaciones más memorables.

El fin de Oasis y el inicio de las carreras solistas

Cuando Oasis finalmente se separó, ambos hermanos tomaron caminos diferentes. Noel lanzó Noel Gallagher’s High-Flying Birds, explorando un sonido más maduro y alejado del estilo estridente que caracterizaba a Oasis. Por su parte, Liam mantuvo viva la esencia de la banda con su carrera en solitario, lanzando varios álbumes que fueron bien recibidos tanto por la crítica como por los fanáticos.

“Noel siempre quiso ser el Beatle intelectual, mientras que yo solo quería ser una estrella de rock”, afirmó Liam en una entrevista con NME en 2017. “Pero eso no significa que no podamos volver a hacer música juntos. Lo haría por los fans, y por nuestra madre”. Sin embargo, a pesar de las súplicas de los fanáticos y los continuos rumores, la tan esperada reunión nunca se materializó... hasta ahora.

Liam y Noel siguieron adelante con exitosas carreras solistas tras la separación (Getty Images)

La posibilidad de una reunión ha sido un tema recurrente a lo largo de los años. En 2017, Liam expresó su deseo de volver a hablar con Noel, aunque solo fuera para hacer feliz a su madre. “Le he dicho muchas veces que lo hagamos por ella, pero él es muy testarudo”, comentó Liam durante una entrevista. Noel, por su parte, ha sido más reservado, aunque ha admitido que “nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro”.

¿El final del conflicto?

El anuncio de la banda ha avivado las esperanzas de que finalmente se haya llegado al punto de reconciliación. Aunque los detalles aún son escasos, la posibilidad de que Oasis regrese ha generado una inmensa expectativa. La pregunta que todos se hacen es si los Gallagher han logrado superar sus diferencias y si están dispuestos a revivir la magia que los convirtió en una de las bandas más importantes de la historia.

“Este podría ser el momento en que todo cambie”, dijo un exmánager de la banda bajo condición de anonimato. “Ambos han madurado, tienen familias, y creo que finalmente se dan cuenta de lo importante que Oasis es para millones de personas en todo el mundo”. Este comentario refleja lo que muchos sienten: que es hora de dejar atrás el pasado y enfocarse en el legado de la banda.

El mensaje del perfil oficial de Oasis ha provocado gran actividad en redes sociales

Con el anuncio inminente, los seguidores de Oasis están al borde de sus asientos, esperando una confirmación oficial. Si los rumores son ciertos y los Gallagher finalmente han decidido reunirse, este podría ser el evento musical más significativo de la última década. Un regreso de Oasis no solo sería un regalo para sus fanáticos, sino también una oportunidad para cerrar una de las historias más turbulentas en el mundo del rock.

Este es un momento crucial para la música y para los Gallagher. Si logran dejar atrás el pasado, Oasis podría estar en camino de una nueva era, marcada no por la rivalidad, sino por la celebración de su legado y la reconexión con su audiencia global.



Fuente: Infobae.