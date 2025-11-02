Del 6 al 8 de diciembre se celebrará la Séptima Edición de la Fiesta del Queso Tandilero en la diagonal Illia del Parque Independencia. Organizada, entre otros, por el Clúster Quesero y el Municipio de Tandil, la propuesta vuelve a poner en el centro de la escena las catas sensoriales de quesos tandileros, una experiencia única que este año se realizará a total beneficio del Banco de Alimentos Tandil.

Las catas sensoriales de quesos tandileros tendrán lugar en la Carpa Quesera los tres días del evento, a las 12:00. Las entradas ya están disponibles, con cupos limitados.

La conducción estará a cargo de Beatriz Coste, reconocida fromagelier y sommelier especializada en quesos, con más de veinte años de trayectoria en el sector. Coste ha sido formadora de profesionales, consultora en desarrollo de productos y promotora de recetas de autor con identidad argentina. Su participación en esta edición busca transmitir al público su profundo conocimiento sobre el universo quesero.

Las catas ofrecen una experiencia sensorial que invita a descubrir el color, aroma, sabor y textura de los quesos tandileros, en un ambiente distendido y enriquecedor, ideal para compartir con amigos, familia o colegas.

La Carpa Quesera, inaugurada en 2023, se ha consolidado como un espacio de referencia dentro de la fiesta. Allí se desarrollan actividades como maridajes, clases de cocina para niños y charlas sobre producción quesera, con el objetivo de que los visitantes se lleven no solo productos, sino también saberes y relatos sobre la tradición quesera local.

La Fiesta del Queso Tandilero es uno de los eventos más representativos de la ciudad, con una fuerte impronta identitaria. Su propósito es visibilizar el trabajo de las empresas asociadas al Clúster Quesero y fortalecer el posicionamiento de Tandil como polo estratégico de la cuenca lechera y quesera argentina.