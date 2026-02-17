Se anunció una nueva edición de La fiesta del cine, una iniciativa que se llevará a cabo desde este jueves 19 hasta el miércoles 25 en salas de Mar del Plata y de todo el país. Durante estos siete días, el público podrá disfrutar de proyecciones en formato 2D y 3D por un valor de $4000, con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura y la experiencia de la pantalla grande a precios promocionales.

La cartelera para esta semana especial ha sido diseñada para atraer a diversos perfiles de espectadores, integrando grandes éxitos contemporáneos y esperados regresos. La oferta de reestrenos incluye títulos icónicos como Casablanca, Lo que el viento se llevó, Notting Hill, Antes del amanecer y Antes del atardecer, además de producciones populares como Barbie, Lilo y Stitch, F1, El descenso y El conjuro 4.

Asimismo, destaca el retorno del film nacional Homo Argentum, uno de los títulos argentinos más relevantes de la pasada temporada.

En simultáneo, la celebración coincidirá con los estrenos programados para este jueves 19, entre los que se encuentran Líbralos del mal y ¿Está funcionando esto? La propuesta se completa con las películas que actualmente continúan en exhibición, tales como Zootopia 2, Hamnet, Avatar, Terror en Silent Hill, El día del fin del mundo: migración, Marty Supremo, La empleada, La cabra que cambió el juego, Cumbres borrascosas, Caminos del crimen, The moment y ¡Ayuda!

Cada complejo participante ofrecerá, además del valor diferencial de las entradas, promociones adicionales en combos de pochoclos y precios especiales para formatos de proyección premium. Los interesados pueden consultar el listado completo de establecimientos adheridos y los horarios de las funciones, que se extenderán desde las 00:00 según la disponibilidad de cada sala, a través de la web oficial del evento: www.fiestadelcine.com.ar/.

