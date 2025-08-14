La Fiesta CumbiaStone no es solo un evento, es una experiencia única donde dos mundos musicales que parecían opuestos se abrazan en un ritual de baile, energía y libertad. Nacida de la necesidad de romper moldes y celebrar la diversidad cultural y sonora, esta fiesta reúne lo mejor del rock más visceral con la cumbia más sabrosa y bailable, creando una fusión explosiva que invita a mover el cuerpo y abrir la mente.

En cada edición, artistas y bandas de ambos géneros se suben al escenario con una misión clara: hacer vibrar al público, sin importar de dónde venga o qué estilo escuche. Porque en la CumbiaStone, lo importante no es la etiqueta, sino la emoción que se genera entre guitarras distorsionadas, tumbadoras calientes, bajos que retumban y letras que cuentan historias de amor, lucha, barrio y fiesta.

En esta ocasión, el evento se llevará a cabo en Gascón 3158 el viernes 15 de agosto desde las 21.30, donde tocarán en vivo Boca de Lobo (Tributo a Molotov), El Bandido, Ladrones Conscientes, Lost Perro Verde, y Melodía de Barrio.

Ya sea en una pista repleta de saltos pogueros o en una ronda de cumbia abrazada por amigos, la CumbiaStone crea comunidad, mezcla generaciones y rompe prejuicios. Es la celebración de un nuevo género, de una identidad sonora que crece desde el under hacia lo masivo, con alma de calle y corazón rebelde.

Organizada por músicos independientes, con estética propia y un espíritu autogestivo, la Fiesta CumbiaStone se convirtió en una verdadera marca registrada de la noche marplatense. Un punto de encuentro para quienes se animan a algo distinto, para quienes saben que bailar también puede ser un acto de revolución.

