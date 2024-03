El año del hockey marplatense comenzará oficialmente entre sábado y domingo con la disputa en nuestra ciudad de la Copa "Mar y Sierras" que, todos los años, juegan los cuatro mejores equipos de nuestra ciudad contra los que terminaron en lo más alto del ranking en la Federación Tandilense.

Si bien el certamen sólo tiene a 4 de los 12 equipos que competirán esta temporada en Línea "A", se trata de la primera competencia oficial del 2024 y donde jugarán dentro de la rama femenina el campeón Mar del Plata Club, el subcampeón IDRA, Sporting que terminó en el tercer puesto y Trinity que fue cuarto. Por su parte, los equipos tandilenses serán Independiente, Uncas, Los 50 y Los Cardos.

En la rama masculina, el campeón local es MDQ 06 Hockey Club que estará en competencia junto con CET de Pinamar, Libertad y Náutico de Mar del Plata. Viajarán a nuestra ciudad Uncas e Independiente de Tandil, Estudiantes de Olavarría y Remo de Azul.

La fase clasificatoria, dividida en dos grupos de cuatro equipo cada uno, se jugarán entre el sábado y la mañana del domingo, mientras que por la tarde-noche se disputarán las finales entre los dos equipos que terminen en primera colocación de la zona. Además, habrá encuentros por el tercer, quinto y séptimo lugar.

En la rama femenina, la final será 16.30 y en la masculina, 19.30. Los escenarios que se utilizarán son el Estadio Panamericano y las dos canchas del Centro Municipal de Hockey (CMH) sobre la Diagonal Canosa.

Zonas Femeninas

A: Mar del Plata Club, Uncas (T), Los 50 (T) y Trinity

B: Independiente (T), IDRA, Sporting y Los Cardos (T)

Zonas Masculinas

A: MDQ 06 HC, Independiente (T), Estudiantes (O) y Náutico

B: Uncas (T), CET (Pinamar), Libertad y Remo (Azul)

CRONOGRAMA - PRIMERA JORNADA - SÁBADO 2 DE MARZO

9 hs. - Estadio Panamericano - Mar del Plata Club vs. Trinity (Damas)

9 hs. - CMH - IDRA vs. Sporting (Damas)

10.30 hs. - Estadio Panamericano - Uncas (Tandil) vs. Los 50 (Tandil) (Damas)

10.30 hs. - CMH - Independiente (Tandil) vs. Los Cardos (Tandil) (Damas)

12 hs. - Estadio Panamericano - MDQ 06 HC vs. Náutico (Caballeros)

12 hs. - CMH - CET (Pinamar) vs. Libertad (Caballeros)

13.30 hs. - CMH - Independiente (T) vs. Estudiantes (O) (Caballeros)

13.30 hs. - Estadio Panamericano - Uncas (T) vs. Remo (A)

15 hs. - Estadio Panamericano - IDRA vs. Los Cardos (T) (Damas)

15 hs. - CMH - Uncas (T) vs. Trinity (Damas)

16.30 hs. - CMH - Mar del Plata Club vs. Los 50 (T) (Caballeros)

16.30 hs. - Estadio Panamericano - Independiente (T) vs. Sporting (Caballeros)

18 hs. - Estadio Panamericano - Independiente (T) vs. Náutico (Damas)

18 hs. - CMH - CET (Pinamar) vs. Remo (Azul) (Damas)

19.30 hs. - Estadio Panamericano - MDQ 06 HC vs. Estudiantes (O) (Damas)

19.30 hs. - CMH - Uncas (T) vs. Libertad (Damas)