Candidatos para la final de la Copa "Mar y Sierras"

Se cerró la primera jornada de la Copa "Mar y Sierras" donde Mar del Plata Club y Sporting en la rama femenina ganaron sendos partidos en sus zonas y dependen de si mismos para jugar la final. Entre los caballeros, se jugarán dos partidos claves al mediodía para definir los ganadores de esta fase.