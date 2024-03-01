Vuelve el hockey con la Copa "Mar y Sierras"
Este fin de semana Mar del Plata será sede del torneo que abre todas las temporadas y reúne a los cuatro mejores equipos de la Asociación Marplatense y de la Federación Tandilense.
Este fin de semana Mar del Plata será sede del torneo que abre todas las temporadas y reúne a los cuatro mejores equipos de la Asociación Marplatense y de la Federación Tandilense.
Se cerró la primera jornada de la Copa "Mar y Sierras" donde Mar del Plata Club y Sporting en la rama femenina ganaron sendos partidos en sus zonas y dependen de si mismos para jugar la final. Entre los caballeros, se jugarán dos partidos claves al mediodía para definir los ganadores de esta fase.
Entre sábado y domingo se disputará el torneo que reúne a los mejores equipos de la AAMH y la Federación Tandilense.