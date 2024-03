Comenzó a disputarse este sábado la Copa "Mar y Sierras" en Mar del Plata donde se enfrentan los cuatro mejores equipos del 2023 tanto de la Asociación Amateur Marplatense de Hockey (AAMH) como de la Federación Tandilense de Hockey (FTH).

En la rama femenina, la larga jornada clasificatoria dejó en lo más alto de la zona de clasificación a Mar del Plata Club que le ganó a Trinity y a Los 50 en la doble jornada, mientras que por el mismo grupo, las dirigidas por Miguel Becco pudieron imponerse en segundo turno a Uncas. Mañana el campeón del hockey de Mar del Plata depende de si mismo para meterse en la final.

En la misma situación quedó Sporting que logró dos triunfos ante IDRA e Independiente de Tandil. A pesar de que las "naranjas" golearon por la tarde frente a Los Cardos, dependen de las "Maristas" para tratar de pelear por el primer puesto y la clasificación a la final.

En el caso de los caballeros, Independiente de Tandil y MDQ 06 Hockey Club ganaron sendos compromisos del día y este domingo en el cierre de la fase regular, jugarán a las 13.30 por el pasaje a la final. En la otra zona, Uncas ganó sus dos partidos y CET de Pinamar logró un triunfo y un empate. Mañana ambos se enfrentarán y a los pinamarenses sólo les sirve la victoria para jugar el partido por el título.

RESULTADOS DAMAS

Estadio Panamericano – Mar del Plata Club vs. Trinity 4-2

CMH – IDRA vs. Sporting 0-2

Estadio Panamericano – Uncas (Tandil) vs. Los 50 (Tandil) 1-0

CMH – Independiente (Tandil) vs. Los Cardos (Tandil) 3-1

Estadio Panamericano – IDRA vs. Los Cardos (T) 5-1

CMH – Uncas (T) vs. Trinity 1-2

CMH – Mar del Plata Club vs. Los 50 (T) 2-1

Estadio Panamericano – Independiente (T) vs. Sporting 0-1

RESULTADOS CABALLEROS

Estadio Panamericano – MDQ 06 HC vs. Náutico 7-0

CMH – CET (Pinamar) vs. Libertad 3-1

CMH – Independiente (T) vs. Estudiantes (O) 5-0

Estadio Panamericano – Uncas (T) vs. Remo (A) 5-1

Estadio Panamericano – Independiente (T) vs. Náutico 7-1

CMH – CET (Pinamar) vs. Remo (Azul) 2-2

Estadio Panamericano – MDQ 06 HC vs. Estudiantes (O) 4-2

CMH – Uncas (T) vs. Libertad 7-0

CRONOGRAMA - Domingo 3 de Marzo

9 hs. - CMH - Los 50 (Tandil) vs. Trinity (Damas)

9 hs. - Estadio Panamericano - Independiente (T) vs. IDRA (Damas)

10.30 hs.- Estadio Panamericano - Mar del Plata Club vs. Uncas (T) (Damas)

10.30 hs. - CMH - Sporting vs. Los Cardos (Damas)

12 hs. - Estadio Panamericano - Uncas (T) vs. CET (P) (Caballeros)

12 hs. - CMH - Libertad vs. Remo (Azul) (Caballeros)

13.30 hs. - Estadio Panamericano - MDQ 06 HC vs. Independiente (T) (Caballeros)

13.30 hs. - CMH - Estudiantes (O) vs. Náutico (Caballeros)

15 hs. - CMH - 4° de Zona "A" vs. 4° de Zona "B" (Damas)

15 hs. - Estadio Panamericano - 2° de Zona "A" vs. 2° de Zona "B" (Damas)

16.30 hs. - Estadio Panamericano - 1° de Zona "A" vs. 1° de Zona "B" (Damas)

16.30 hs. - CMH - 3° de Zona "A" vs. 3° de Zona "B" (Damas)

18 hs. - CMH - 4° de Zona "A" vs. 4° de Zona "B" (Caballeros)

18 hs. - Estadio Panamericano - 2° de Zona "A" vs. 2° de Zona "B" (Caballeros)

19.30 hs. - Estadio Panamericano - 1° de Zona "A" vs. 1° de Zona "B" (Caballeros)

19.30 hs. - CMH - 3° de Zona "A" vs. 3° de Zona "B" (Caballeros)