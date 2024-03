Después de un fin de semana sin actividad plena en el fútbol de Mar del Plata por la disputa del clásico, este sábado vuelve a jugarse el Torneo de la Liga Marplatense de Fútbol (LMF).

Será la quinta fecha del certamen donde el único equipo que aún conserva el puntaje ideal, Quilmes, tendrá que visitar al último campeón Atlético Mar del Plata que no ha comenzado bien el certamen. El conjunto “cervecero” ganó sus cuatro encuentros pero no se ha podido escapar en la cima, mientras que el “Decano” con sólo dos puntos de 12 en juego lo ve como una oportunidad de volver a ser en el campeonato.

Detrás en la Zona 1 están Alvarado, Independiente y San José a dos unidades esperando por algún tropiezo del líder. El “Torito” se cruzará en el Interzonal con Boca, el “Rojo" se medirá con Racing como visitante y “SanJo” visita a Peñarol.

La Zona 2 ya no tiene puntaje ideal, pero sí invictos porque en esa condición está Once Unidos que junto con Argentinos del Sud son los únicos que no han perdido. El conjunto de Parque Luro será anfitrión de Libertad y el último sub-campeón Deportivo Norte está segundo a sólo un punto del líder pero tendrá un duro encuentro ante Kimberley que está tercero. Será uno de los duelos destacados de la fecha.

PROGRAMACIÓN - QUINTA FECHA - TORNEO "LIGA MARPLATENSE DE FÚTBOL"

SÁBADO 30 DE MARZO

Cancha: Mar del Plata - Mar del Plata vs Quilmes

Sexta (12:45hs): Sampietro, Olivares y C. Ruíz Díaz

Quinta (14:30hs): C. Ruíz Díaz, Sampietro y Olivares

Primera (16:30hs): Mella, C. Ruíz Díaz y Sampietro

Cancha: Círculo - Círculo vs Al Ver Verás

Sexta (12:45hs): Ferreyra, Galante y Baquero

Quinta (14:30hs): Baquero, Ferreyra y Galante

Primera (16:30hs): Cajal, Baquero, Ferreyra

Cancha: San Lorenzo - San Lorenzo vs General Urquiza

Sexta (12:45hs): Spognardi, S. Ruíz Díaz y Lunegro

Quinta (14:30hs): Lunegro, Spognardi y S. Ruíz Díaz

Primera (16:30hs): Miranda, Lunegro y Spognardi

Cancha: Al Ver Verás - Racing vs Independiente

Sexta (12:45hs): Correa, Zagaglia y Martínez

Quinta (14:30hs): Martínez, Correa y Zagaglia

Primera (16:30hs): Funes, Martínez y Correa

Cancha: Peñarol - Peñarol vs San José

Sexta (12:45hs): Montero, Gallo y López

Quinta (14:30hs): López, Montero y Gallo

Primera (16:30hs): Foschi, López y Montero

Cancha: Boca - San Isidro vs Talleres

Sexta (12:45hs): Bravo, Tua y Ongaro

Quinta (14:30hs): Ongaro, Bravo y Tua

Primera (16:30hs): Contreras, Ongaro y Bravo

Cancha: Alvarado - Alvarado vs Boca (Interzonal)

Sexta (12:45hs): Chabert, Pironi y Arrendazzi

Quinta (14:30hs): Arrendazzi, Chabert y Pironi

Primera (16:30hs): Llona, Arrendazzi y Chabert

Cancha: Argentinos - Argentinos del Sud vs Nación

Sexta (12:45hs): Vega, Cardozo y Chávez

Quinta (14:30hs): Chávez, Vega y Cardozo

Primera (16:30hs): Millas, Chávez y Vega

Cancha: River - River vs El Cañón

Sexta (12:45hs): Oliver, Diaz Furet y Ghiglione

Quinta (14:30hs): Ghiglione, Oliver y Díaz Furet

Primera (16:30hs): Abboud, Ghiglione y Oliver

Cancha: Banfield - Banfield vs Cadetes

Sexta (12:45hs): Brizuela, Ramírez y Luxen

Quinta (14:30hs): Luxen, Brizuela y Ramírez

Primera (16:30hs): Nuesch, Luxen y Brizuela

Cancha: Dvo. Norte - Dvo. Norte vs Kimberley

Sexta (12:45hs): Monsalves, Torias y Romero

Quinta (14:30hs): Romero, Monsalves y Torias

Primera (16:30hs): Rojas, Romero y Monsalves

Cancha: Once Unidos - Once Unidos vs Libertad

Sexta (12:45hs): Melga, Villaverde y Scuffi

Quinta (14:30hs): Scuffi, Melga y Villaverde

Primera (16:30hs): Cingolani, Scuffi y Melga

Cancha: Almagro Florida - Almagro Florida vs Chapadmalal

Quinta (14:30hs): Gómez, Randazzo y Ordóñez

Primera (16:30hs): Debrina, Gómez y Randazzo