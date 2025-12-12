Tras el éxito de su primera edición, el Festival Penguin Libros regresa a Mar del Plata con una nueva propuesta que combina literatura, conversaciones y atardeceres de verano. El ciclo comenzará el 7 de enero y reunirá a reconocidos autores nacionales en una serie de encuentros abiertos al público.

Ads

Las charlas se desarrollarán en el Centro Cultural Victoria Ocampo, ubicado en Villa Victoria, un espacio emblemático de la historia literaria argentina. Allí, escritores y escritoras dialogarán sobre sus obras, el proceso creativo y los temas que atraviesan la literatura contemporánea.

Puede interesarte

La programación incluye seis encuentros, todos a las 19 horas. El ciclo se abrirá con Eduardo Sacheri el miércoles 7 de enero y continuará con Ludovica Squirru Dari (lunes 12), Daniel Balmaceda (miércoles 14), Viviana Rivero (miércoles 21), Charlie López (miércoles 28) y Gabriela Exilart (miércoles 4 de febrero).

Ads

La entrada es libre y gratuita, aunque sujeta a la capacidad del espacio. Además, durante cada jornada habrá un stand con libros de los autores participantes, para quienes deseen adquirir ejemplares y continuar el intercambio más allá de la charla.

Con esta segunda edición, el Festival Penguin Libros se afianza como una de las propuestas culturales destacadas del verano marplatense, sumando literatura de calidad a la agenda estival de la ciudad.

Ads