La clásica comedia negra El Verdugo, dirigida por el reconocido cineasta Luis García Berlanga, se proyectará este viernes 24 de octubre a las 18 en la Sala del Notariado, ubicada en Independencia y Colón.

La función forma parte de la edición 2025 del Festival de Cine Español Solidario –CINESPA25, una propuesta cultural que ya lleva once años de historia en Mar del Plata.

La película, considerada por la crítica especializada como una obra maestra del cine español, fue premiada en el Festival de Venecia y está protagonizada por Pepe Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella y José Luis López Vázquez.

La historia, ambientada en la España franquista de los años 60, combina humor negro y crítica social a través de una trama donde un joven enterrador termina herendando, casi por obligación, el rol de verdugo de su suegro.

Como en cada edición, la entrada es solidaria: se solicita a los asistentes colaborar con un alimento no perecedero, que será entregado al Banco de Alimentos de Mar del Plata para ser distribuido entre instituciones sociales locales.

El evento es organizado por el Centro de Castilla y León y el programa radial ¡Arre que va!, con el apoyo del Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España.

A lo largo de los años, la propuesta no solo promovió el cine de calidad, sino que ayudó a numerosos espacios comunitarios, como el Hogar de la Hermana Marta, CIDELI, el comedor de la Parroquia Santa Rita y el Hogar Nazaret, entre otros.

El ciclo CINESPA25 concluirá el viernes 31 de octubre con la comedia Las ovejas no pierden el tren, de Álvaro Fernández Armero, protagonizada por Raúl Arévalo, Inma Cuesta y Candela Peña. Una oportunidad para disfrutar buen cine y ayudar a quienes más lo necesitan.