El Teatro Colón vuelve a llenarse de poesía, humor y acrobacia con el regreso de Barlovento, que presenta su nuevo espectáculo “Espíritu del Mar (Barlovento II)”, una obra que ya superó las 110 funciones en festivales de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y México.

El estreno fue el pasado miércoles, y las funciones continuarán todos los miércoles de enero y febrero a las 21:30, en el Teatro Colón de Mar del Plata (Yrigoyen 1665). El espectáculo es apto para todo público y tiene una duración aproximada de 60 minutos.

En escena, cinco marenautas de distintas nacionalidades viajan en un barco sin timón, atravesados por tormentas, presencias extrañas, una vieja radio rusa y un espíritu que juega a ser el alma del mar. Entre la navegación intuitiva, el absurdo cotidiano y el realismo mágico, la obra construye una fábula de amor sin fronteras, con un final tan emotivo como bien argentino.

Con una fuerte impronta visual, “Espíritu del Mar” combina clown, teatro físico y circo contemporáneo, retratando la humanidad de un barco venido a menos que ya no toca puertos, pero sigue soñando. Humor, ternura y destreza corporal se mezclan para invitar al público a embarcarse en una experiencia sensible y lúdica.

La obra está interpretada por Ana Clara Manera, Martín Umerez, Juan Ignacio Rey, Oriana Labourdette y Josefina Pérez Gardey, con dirección de Javier Lester Abálsamo y producción de Marcelina Pérez Gardey. La dramaturgia es colectiva, a cargo de la Compañía Barlovento.

