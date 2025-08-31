Con las actuaciones de Alberto Ajaka, Cecilia Dopazo, Esteban Meloni y Malena Solda, la clásica obra del teatro nacional escrita por Nelly Fernández Tiscornia, Made in Lanús, volverá a los escenarios marplatenses dirigida por Luis Brandoni: la función será el 14 de septiembre a las 20:00 en el Centro de Arte Radio City Roxy (San Luis 1750).

La presentación de Made in Lanús se dará en el marco de su gira y antes de la temporada 2026. Se trata de una verdadera pieza maestra, que continúa con una vigencia única y es muy necesaria para reflexionar en estos tiempos.

La obra cuenta la historia de Mabel y Osvaldo, una pareja de argentinos que viven en Norteamérica, regresan luego de diez años a su país para concurrir al casamiento de un familiar.

Allí se reencontrarán con La Yoli y El Negro (hermano de Mabel), un matrimonio de clase media, que a pesar de las reiteradas crisis económicas, sobreviven como pueden, en la populosa ciudad de Lanús, del conurbano bonaerense. Durante el encuentro, Mabel y su hermano develan una sorpresa.

Momentos entrañables, cargados de nostalgia y afecto, cuentan una historia en donde cada personaje tomará una postura distinta y absolutamente visceral que describe una problemática siempre presente en nuestro país.

