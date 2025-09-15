Tras dos años de su creación y luego de un exitoso paso por la última temporada de verano, el grupo Bla Bla & Cía regresa a Mar del Plata para presentar su obra clásica en tres actos: “Modelo Vivo Muerto”.

En el marco de una gira nacional e internacional que los llevará hasta noviembre por CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Neuquén, San Juan, Córdoba, Resistencia y Montevideo, la compañía retoma su propuesta de delirio, grotesco y humor absurdo.

La trama se desarrolla durante un examen final en una prestigiosa academia de arte, cuando un modelo vivo aparece muerto y todo deriva en una investigación llena de interrogatorios insólitos y giros inesperados.

Desde su estreno en abril de 2023, la obra suma más de 150 funciones en distintas salas del país y recibió importantes reconocimientos: tres nominaciones a los Premios Estrella de Mar 2024 (Mejor Comedia, Actor de Comedia para Manu Fanego y Música Original de Sebastián Furman) y dos nominaciones a los Premios María Guerrero 2023 (Vestuario de Sandra Szwarcberg y Música de Sebastián Furman).

La actual formación de Bla Bla & Cía está integrada por Manu Fanego, Sebastián Furman, Pablo Fusco, Julián Lucero, Tincho Lups, Carola Oyarbide y la productora y asistente Maribel Villarosa.

