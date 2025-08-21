VTV: el Concejo aprobó un pedido para que la Provincia revise los aumentos
El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon aprobó por mayoría un proyecto impulsado por la Coalición Cívica ARI que cuestiona los fuertes aumentos en la Verificación Técnica Vehicular (VTV) aplicados por la Provincia de Buenos Aires y solicita una revisión del sistema de concesión vigente.
El expediente incluyó dos iniciativas: un proyecto de resolución, que expresa el rechazo a los incrementos fijados en el marco de la licitación pública adjudicada en enero de 2024; y un proyecto de comunicación, en el que se pide al Gobierno bonaerense que revise la concesión que regula los aumentos de la VTV, actualmente vinculados a las paritarias de SMATA y CAVEA.
El texto también solicita que, a través del Ministerio de Transporte, se habilite la apertura de nuevos talleres particulares y de cercanía que cumplan con los requisitos técnicos, con el objetivo de generar mayor competencia y reducir el costo del servicio para los usuarios.
La iniciativa fue presentada por la concejal Angélica González (Coalición Civica- ARI), quien calificó el incremento como “desmedido”. En ese sentido, remarcó: “Estamos siendo cautivos de un sistema cerrado y monopólico al pagar esa tasa. El aumento dispuesto por la Provincia fue de más del 40%”.
La votación resultó aprobada por mayoría, con votos negativos de Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense.
De esta forma, el Concejo Deliberante local se sumó a los reclamos contra el esquema tarifario de la VTV, que en Mar del Plata y el resto de la provincia se transformó en una de las principales quejas de los automovilistas en los últimos meses.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión