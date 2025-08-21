El expediente incluyó dos iniciativas: un proyecto de resolución, que expresa el rechazo a los incrementos fijados en el marco de la licitación pública adjudicada en enero de 2024; y un proyecto de comunicación, en el que se pide al Gobierno bonaerense que revise la concesión que regula los aumentos de la VTV, actualmente vinculados a las paritarias de SMATA y CAVEA.

El texto también solicita que, a través del Ministerio de Transporte, se habilite la apertura de nuevos talleres particulares y de cercanía que cumplan con los requisitos técnicos, con el objetivo de generar mayor competencia y reducir el costo del servicio para los usuarios.

La iniciativa fue presentada por la concejal Angélica González (Coalición Civica- ARI), quien calificó el incremento como “desmedido”. En ese sentido, remarcó: “Estamos siendo cautivos de un sistema cerrado y monopólico al pagar esa tasa. El aumento dispuesto por la Provincia fue de más del 40%”.

La votación resultó aprobada por mayoría, con votos negativos de Unión por la Patria, el Frente Renovador y Acción Marplatense.

De esta forma, el Concejo Deliberante local se sumó a los reclamos contra el esquema tarifario de la VTV, que en Mar del Plata y el resto de la provincia se transformó en una de las principales quejas de los automovilistas en los últimos meses.

