Con las elecciones legislativas en marcha en la provincia de Buenos Aires, surgen dudas sobre la validez de los votos. A diferencia de comicios anteriores, en esta jornada el voto nulo no será aplicado.

La Junta Electoral bonaerense explicó que, debido al desdoblamiento electoral, el recuento de sufragios se rige exclusivamente por la Ley Electoral provincial (Ley 5109). Esto simplifica el proceso, pero también genera confusión entre los electores.

El voto afirmativo es el único que se computará para el porcentaje final y el reparto de bancas en la Legislatura. Un voto se considera afirmativo siempre que contenga una boleta oficializada, incluso si está tachada o tiene agregados.

El voto nulo y el voto recurrido, que antes eran parte del escrutinio nacional, no se aplicarán en esta elección. En su lugar, el voto en blanco se convierte en la opción principal para expresar una elección sin inclinarse por una fuerza política.

Por último, el voto impugnado se aplica cuando la identidad del votante es cuestionada. Este voto se separa del resto y su validez se verifica durante el escrutinio definitivo.

Fuente: Diputados bonaerenses