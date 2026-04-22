Un importante incendio se registró este miércoles a las 6:41 de la mañana en el barrio Camet de Mar del Plata, en una vivienda ubicada en la intersección de Los Mirlos y Los Zorzales. Al arribar al lugar, los bomberos constataron que el fuego se encontraba generalizado en todos los ambientes, lo que dificultó las tareas iniciales para determinar la magnitud interna del inmueble.

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Ante la intensidad del siniestro, se solicitó apoyo al cuartel central y se desplegó un operativo con tres dotaciones que trabajaron de manera coordinada para contener las llamas y evitar su propagación. La vivienda, construida con mampostería y ladrillo, contaba con un techo de chapa que sufrió derrumbes parciales en sectores que aún se encontraban en obra.



Si bien no se reportaron personas heridas, las pérdidas materiales fueron totales. Según indicaron fuentes del operativo, no existió riesgo de que el fuego se extendiera a viviendas linderas, aunque sí se mantuvo la alerta por la cercanía de vegetación silvestre en la zona. Las tareas de enfriamiento y control continuaban en el lugar durante las primeras horas de la mañana.

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