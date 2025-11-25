Un micro de la empresa Turismo New Bus volcó esta mañana en el kilómetro 325 de la Autovía Provincial 2 Juan Manuel Fangio, en sentido ascendente hacia Mar del Plata, por razones que aún se investigan.

Desde Aubasa, le indicaron a El Marplatense que “el vehículo terminó en el cantero central de la traza. A bordo viajaban pasajeros provenientes de Moreno, Morón y Ciudadela, que tenían como destino final la ciudad de Mar del Plata”.

Tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo de emergencia. Personal de AUBASA, equipos de seguridad vial y servicios médicos, junto con ambulancias de distintos hospitales de la zona, trabajaron en la asistencia de los heridos, que fueron derivados a diversos centros de salud. Fuentes oficiales señalaron que dos personas fallecieron en el accidente.

Además, en el lugar intervinieron efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y bomberos voluntarios de General Pirán y Coronel Vidal, quienes colaboraron en las tareas de rescate, control y prevención.

Las autoridades continúan investigando las causas del vuelco mientras se monitorea el estado de los pasajeros afectados.

