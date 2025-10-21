Un camión jaula que transportaba cerdos volcó este mediodía en el kilómetro 179 de la Ruta Nacional 7, a la altura de Ingeniero Silveyra, en el partido bonaerense de Chacabuco. El accidente, protagonizado por el conductor del vehículo -quien resultó con lesiones leves-, provocó la dispersión de los animales por la zona rural circundante, atrayendo a decenas de automovilistas y vecinos que se apoderaron de parte de la carga, independientemente de si los cerdos estaban vivos o muertos.

El conductor fue asistido inmediatamente por personal policial y una ambulancia del SAME, recibiendo atención por sus heridas menores. Mientras tanto, el vehículo quedó completamente destruido, con su carga esparcida en las inmediaciones, lo que desató una reacción inmediata entre los transeúntes.

Automovilistas y residentes cercanos acudieron al sitio en autos, motocicletas, bicicletas y a pie, retirando los animales sin autorización alguna. La escena se tornó caótica en minutos, según relatos de testigos, quienes observaron cómo particulares cargaban los cerdos -vivos o fallecidos- directamente en sus vehículos o los transportaban de forma improvisada.

La Policía Comunal de Chacabuco intervino para regular el tránsito y prevenir incidentes adicionales. No obstante, la masiva concentración de personas dificultó un control total, por lo que el operativo priorizó la seguridad general en medio del intenso movimiento de vehículos y peatones.

El episodio culminó en una situación inusual, con decenas de individuos trasladando animales mientras los servicios de emergencia asistían al herido y despejaban la ruta afectada, dejando un saldo de desorden vial y preocupación por la irregular apropiación de la carga.

Fuente: con información de DIB