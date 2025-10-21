Volcó un camión con cerdos y los vecinos saquearon la carga
Ocurrió en la Ruta Nacional 7, en el partido bonaerense de Chacabuco. La masiva concentración de personas dificultó un control total.
Ocurrió en la Ruta Nacional 7, en el partido bonaerense de Chacabuco. La masiva concentración de personas dificultó un control total.
Emiten recomendaciones sobre los cerdos jabalíes que suelen ser portadores del parásito causal de la triquinosis.
Sería en los próximos 4 a 8 años y serviría para impulsar la producción y la exportación de carne de cerdo a China y otros destinos del sudeste asiático.
Así lo expresó en Radio Mitre Mar del Plata, Alejandro Lamacchia de la Asociación de Productores Porcinos bonaerense. "Por el aumento de la carne vacuna y el pollo, el consumidor se vuelca en la carne porcina", consideró.