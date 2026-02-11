En el marco del Día Internacional de la Mujer Médica, El Marplatense dialogó con la Dra. María Eugenia González, Jefa del Departamento Médico y Coordinadora del Servicio de Cuidados Intensivos (MP: 93259), y la Dra. María Hidalgo, integrante del Servicio de Ginecología y Medicina Reproductiva (MP: 96320), quienes compartieron su experiencia profesional, reflexiones sobre el rol de la mujer en la medicina y los desafíos que aún persisten en el sistema de salud.

Durante la entrevista, ambas coincidieron en que la medicina es una carrera exigente, de largo recorrido y aprendizaje permanente, pero profundamente gratificante. “No es que sea difícil porque no se puede, sino que requiere constancia”, señalaron, al tiempo que alentaron a las nuevas generaciones a animarse a seguir sus inquietudes, intereses y sueños profesionales.

Las médicas destacaron además el crecimiento del protagonismo femenino en el ámbito laboral. Actualmente, las mujeres representan entre el 65% y el 70% por ciento de la fuerza de trabajo en el sistema de salud, aunque solo alrededor del 30% accede a cargos jerárquicos. Si bien reconocieron que esta brecha comenzó a reducirse a partir de las décadas del 80 y 90, coincidieron en que aún queda un camino por recorrer para alcanzar una verdadera equidad.

Desde una mirada más humana, subrayaron el valor de la tarea cotidiana dentro del hospital. En áreas como la terapia intensiva, la ginecología y la medicina reproductiva, resaltaron que uno de los mayores reconocimientos no pasa únicamente por salvar una vida, sino por acompañar a los pacientes y a sus familias en momentos críticos. “Aliviar a una familia que espera y no entiende lo que está pasando es muy gratificante”, expresaron.

Uno de los momentos más emotivos de la charla estuvo vinculado a la confianza que depositan los pacientes en sus médicas. María Hidalgo, integrante del Servicio de Ginecología y Medicina Reproductiva, relató el testimonio de una joven que, tras recibir un resultado positivo de embarazo, definió el consultorio como “su lugar seguro”. “Que el otro confíe en uno es lo más importante en un profesional”, afirmó.

También hubo espacio para reflexionar sobre los sacrificios que implica la profesión. Coincidieron en que durante los años de formación muchas veces es necesario resignar tiempo personal, viajes o momentos familiares, especialmente cuando se estudia en el exterior o se transitan especializaciones. Sin embargo, aseguraron que con el paso del tiempo esas renuncias se transforman en aprendizajes y herramientas para la vida.

La maternidad, la vida familiar y el desarrollo profesional aparecieron como ejes centrales del debate. Las médicas señalaron que muchas decisiones vinculadas a la especialización están atravesadas por la disponibilidad de tiempo y la necesidad de equilibrar el trabajo con otros roles, como ser madres o esposas, una realidad que aún impacta de manera desigual en las mujeres dentro de la medicina.

Finalmente, ambas coincidieron en que la elección de la profesión suele nacer de una vocación temprana. El interés por las ciencias naturales, la biología y el cuerpo humano se combina con el deseo de ayudar y acompañar a las personas a lo largo de sus vidas. “La forma de ejercer la medicina y los intereses van cambiando con el tiempo, pero la vocación permanece”, finalizaron.

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer Médica se presenta así como una oportunidad para visibilizar el compromiso, la dedicación y el aporte fundamental de las profesionales de la salud, que día a día sostienen el sistema sanitario con conocimiento, sensibilidad y vocación de servicio.