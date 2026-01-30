Un grave episodio de violencia de género ocurrió el martes por la noche en Mar del Plata, cuando personal del Comando de Patrullas intervino ante un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un hombre con restricción de acercamiento en la casa de su ex pareja, en el barrio Autódromo.

El hecho se registró el 28 de enero, alrededor de las 22.30, cuando el imputado ingresó al domicilio armado con un fierro (barral de moto) y amenazó a la víctima, una joven de 26 años, que contaba con una medida judicial de prohibición de acercamiento por 30 días, dispuesta por el Juzgado de Garantías N°3.

Al llegar al lugar, los efectivos hallaron al agresor retenido por vecinos, con una herida sangrante en la cabeza. En el procedimiento se secuestraron dos barrales de moto, de aproximadamente 75 y 50 centímetros, que habrían sido utilizados para amedrentar a la mujer.

El hombre fue asistido por el SAME —sin requerir traslado inmediato— y, según los registros oficiales, cuenta con antecedentes por averiguación de identidad y lesiones graves. Por disposición de la UFI de Flagrancia, a cargo de la Dra. María Isabel Sánchez, fue notificado por desobediencia y trasladado a la Unidad Penal N°44, aunque previamente fue llevado al HIGA para curaciones por el corte en la cabeza.

En continuidad con la investigación, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Decimoprimera obtuvo una orden de allanamiento para un domicilio de la zona de Migueletes, entre Arana y Goiri y Carasa, donde se secuestraron cuatro cuchillas con cabo de madera (hojas de unos 20 cm) y un teléfono celular Samsung blanco.

Finalmente, el Dr. Paulo Cubas, de la UFI TVFG, avaló lo actuado y dispuso la detención formal del imputado, quien fue notificado de la formación de causa por lesiones agravadas, amenazas agravadas, coacción y daños, quedando alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

