Violento sujeto increpó a transeúntes, golpeó vehículos y atacó a agentes municipales
El hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad. Finalmente fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera.
La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en pleno centro para contener a un violento hombre, que finalmente fue aprehendido tras generar disturbios y agredir a los efectivos.
Según se indicó, el individuo se encontraba en avenida Independencia y Rivadavia increpando verbalmente a transeúntes y pateando vehículos que circulaban por el lugar, lo que motivó la intervención del personal en el marco de recorridas preventivas.
Al momento de intentar identificarlo junto a efectivos policiales, el hombre reaccionó de manera violenta y comenzó a agredir físicamente al personal mediante golpes de puño.
Ante esta situación, los agentes procedieron a su reducción y a la colocación de esposas de seguridad. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones de rigor correspondientes.
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