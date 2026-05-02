La Secretaría de Seguridad de la Municipalidad informó que personal de la Patrulla Municipal intervino en pleno centro para contener a un violento hombre, que finalmente fue aprehendido tras generar disturbios y agredir a los efectivos.

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Según se indicó, el individuo se encontraba en avenida Independencia y Rivadavia increpando verbalmente a transeúntes y pateando vehículos que circulaban por el lugar, lo que motivó la intervención del personal en el marco de recorridas preventivas.

Al momento de intentar identificarlo junto a efectivos policiales, el hombre reaccionó de manera violenta y comenzó a agredir físicamente al personal mediante golpes de puño.

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Ante esta situación, los agentes procedieron a su reducción y a la colocación de esposas de seguridad. Posteriormente, fue trasladado a la Comisaría Primera, donde se iniciaron las actuaciones de rigor correspondientes.

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