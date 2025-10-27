Un hombre de 27 años fue detenido este domingo por la tarde luego de asaltar a un trabajador en una estación de servicio ubicada en la intersección de avenida Juan B. Justo y Alió, en Mar del Plata.

La víctima, un hombre de 51 años, fue abordada por el delincuente que, armado con una punta metálica de unos 20 centímetros, lo amenazó y le robó una billetera que contenía 12 mil pesos en efectivo.

Tras el llamado de alerta al 911, efectivos policiales acudieron al lugar y, gracias a la descripción aportada por el damnificado, lograron interceptar al sospechoso a pocas cuadras. Durante su aprehensión se le secuestró el arma utilizada, una punta metálica envuelta con una media a modo de empuñadura.

Mientras era trasladado en el móvil policial, el detenido, en un evidente estado de exaltación, golpeó el vidrio trasero del patrullero con la cabeza, provocando su rotura. Al ser retirado para evitar lesiones con las astillas, se arrojó al suelo y manifestó tener dificultades respiratorias. Por este motivo, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde se le diagnosticaron traumatismos leves en el rostro y en el arco superciliar derecho, sin riesgo de vida.

Intervino la UFI de Flagrancia, a cargo del fiscal Dr. Layus, quien dispuso la formación de causa por “Robo agravado por el uso de arma”, el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 y su presentación en la primera audiencia del lunes.

Fuentes judiciales confirmaron que el detenido cuenta con un extenso prontuario por distintos delitos, entre ellos hurto agravado por escalamiento y violación de domicilio, lesiones leves, portación ilegal de arma, atentado y resistencia a la autoridad, robo agravado y violación del DNU 297/20 durante la pandemia.

