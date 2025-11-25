Violento robo en Mar del Plata: golpearon a un hombre y le robaron la camioneta
Tras un operativo cerrojo, los efectivos lograron detener a los sospechosos y recuperar el vehículo.
Un violento episodio ocurrió en la zona de Belgrano al 7000, cuando un hombre de 68 años fue golpeado y asaltado por dos delincuentes que se llevaron su camioneta Peugeot Partner.
Según informaron fuentes policiales, tras el llamado a la Central de Emergencias 911, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12°, con apoyo del grupo FBA, montó un operativo cerrojo que permitió localizar a los sospechosos en inmediaciones de Almirante Brown y Coronel Suárez.
Al advertir la presencia policial, los ladrones intentaron escapar y se inició una persecución que finalizó en el mismo cruce de calles, donde ambos fueron finalmente aprehendidos. Se trata de dos hombres de 43 y 26 años.
La víctima, que sufrió golpes durante el ataque, presentó lesiones leves y fue asistida en el lugar.
La fiscal María Isabel Sánchez, de la UFI de Flagrancia, avaló el procedimiento, destacó la rápida intervención policial y ordenó la imputación de ambos detenidos por Robo Agravado y Lesiones, además de su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.
