Un violento episodio ocurrió en la zona de Belgrano al 7000, cuando un hombre de 68 años fue golpeado y asaltado por dos delincuentes que se llevaron su camioneta Peugeot Partner.

Según informaron fuentes policiales, tras el llamado a la Central de Emergencias 911, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12°, con apoyo del grupo FBA, montó un operativo cerrojo que permitió localizar a los sospechosos en inmediaciones de Almirante Brown y Coronel Suárez.

Al advertir la presencia policial, los ladrones intentaron escapar y se inició una persecución que finalizó en el mismo cruce de calles, donde ambos fueron finalmente aprehendidos. Se trata de dos hombres de 43 y 26 años.

La víctima, que sufrió golpes durante el ataque, presentó lesiones leves y fue asistida en el lugar.

La fiscal María Isabel Sánchez, de la UFI de Flagrancia, avaló el procedimiento, destacó la rápida intervención policial y ordenó la imputación de ambos detenidos por Robo Agravado y Lesiones, además de su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

