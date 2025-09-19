Un hombre armado amenazó a una joven kiosquera de La Plata para robarle dinero de la caja y mercadería. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad del local, que también registraron gritos de la víctima.

Ads

El hecho ocurrió este jueves cerca del mediodía en el kiosco “Plan C”, ubicado en la intersección de diagonal 80 y calle 42, en pleno centro de la ciudad. A pesar de la intensa circulación de personas y vehículos, el ladrón ingresó al local y, sin dudarlo, intimidó a la trabajadora.

Según el relato de la víctima, el asaltante, un hombre de 35 años, la apuntó con un revólver calibre 38 y le exigió la totalidad del dinero. Tras tomar $31.000 de la caja y varios atados de cigarrillos, el delincuente escapó a toda velocidad en una moto Honda 125 de color rojo.

Ads

En las imágenes recolectadas por las cámaras de seguridad del kiosco se puede apreciar la violencia del ataque, así como la sorpresa de la empleada ante la situación.

Un final anunciado

Apenas unos instantes después del robo, la joven logró llamar al 911 y alertar a las autoridades, brindando una descripción detallada del asaltante y la moto en la que huía. De inmediato, personal de la Policía Motorizada de La Plata desplegó un operativo cerrojo en la zona para interceptarlo.

Ads

El delincuente que robó el kiosco fue detenido a las pocas horas (Foto: Gentileza 0221).

La persecución terminó en la intersección de diagonal 80 y calle 115, donde los agentes lograron reducir al delincuente. Durante la detención, que también fue grabada por vecinos de la zona, la policía le secuestró el revólver con seis proyectiles, el dinero en efectivo y los atados de cigarrillos que había robado. Todo el material fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia.

Ads

El hombre, cuya identidad no fue revelada, fue trasladado a la dependencia policial y quedó imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma de fuego. La causa está a cargo de la UFI N°2 del Departamento Judicial de La Plata.