Un violento hecho de inseguridad se registró anoche en una vivienda ubicada sobre San Lorenzo, entre Buenos Aires y Entre Ríos, donde cinco personas encapuchadas ingresaron por la fuerza, golpearon a los propietarios y permanecieron cerca de dos horas dentro del domicilio.

Según relataron familiares de las víctimas, los delincuentes actuaron con extrema violencia desde el inicio del asalto y mantuvieron a la pareja reducida mientras recorrían la casa en busca de objetos de valor. La situación se extendió durante un largo período, hasta que la activación de la alarma obligó a los asaltantes a retirarse del lugar y darse a la fuga.

Tras el episodio, los damnificados quedaron con lesiones producto de la agresión y un fuerte estado de conmoción. Asimismo, los familiares contaron que “la policía llegó rápido, pero aseguraron que los habían despistado por tres llamado por violencia de género, que fueron falsas para sacarlos de la zona” Ahora trabajan para determinar la identidad de los delincuentes a través de los registros de cámaras de seguridad de la zona.

