Un violento robo a una pareja de jubilados de 86 años ocurrido durante la madrugada de este jueves en Mar del Plata derivó en una intensa persecución policial con intercambio de disparos y el secuestro de una camioneta robada utilizada por los delincuentes.

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El hecho se produjo en una casa ubicada sobre calle Guido al 1100, donde al menos cinco asaltantes encapuchados ingresaron utilizando una escalera extensible. Una vez dentro del inmueble, redujeron y maniataron al jubilado y a su esposa mientras revolvían la casa en busca de dinero y objetos de valor.

Según informó la policía, los delincuentes lograron escapar con dinero en efectivo, alianzas de oro y un teléfono celular. La secuencia fue advertida a través de un llamado al 911 que alertó sobre movimientos sospechosos en la propiedad.

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Cuando personal del Comando de Patrullas llegó al lugar, observó a varios sujetos descendiendo desde un balcón y subiendo rápidamente a una camioneta Honda HRV blanca para darse a la fuga. A partir de allí comenzó una persecución por distintos sectores de la ciudad.

Durante la huida, los ocupantes del vehículo efectuaron múltiples disparos contra los móviles policiales, generándose un intenso tiroteo. Los efectivos repelieron la agresión mientras continuaba el seguimiento, que finalizó en la zona de Magnasco y Rosales, donde los sospechosos abandonaron la camioneta y escaparon corriendo hacia un descampado.

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Como consecuencia del enfrentamiento armado, uno de los patrulleros recibió un impacto de bala en el capot. Además, otro móvil sufrió daños en los neumáticos tras pasar sobre “miguelitos” metálicos arrojados por los delincuentes para obstaculizar la persecución.

Posteriormente, los investigadores determinaron que la Honda HRV tenía chapas patentes adulteradas y pedido de secuestro activo por un robo automotor agravado denunciado días atrás en jurisdicción de la Comisaría Séptima.

En el lugar del asalto se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos una escalera extensible y una llave francesa.

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La investigación quedó a cargo de la UFI N°13, conducida por el fiscal Moyano, quien ordenó las actuaciones de rigor, la intervención de Policía Científica y el secuestro formal del vehículo utilizado en el hecho. Hasta el momento, los autores continúan prófugos.