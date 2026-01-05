Un hombre de 34 años fue aprehendido este martes por la mañana luego de intentar cometer un robo en un comercio ubicado en Güemes al 2400, en la ciudad de Mar del Plata. El procedimiento se dio en el marco del Operativo Sol a Sol, con intervención de personal policial de Infantería.

Según se informó, el sujeto violentó la puerta del local comercial “Barraca” e intentó sustraer dos packs de cerveza, dos botellas de gaseosa, un posnet, 200 pesos y un cargador. La víctima del hecho fue una mujer de 59 años.

Tras ser reducido, el imputado aportó inicialmente datos falsos sobre su identidad, aunque luego de ser verificados mediante el sistema informático se confirmó que no registraba impedimentos legales vigentes.

Tomó intervención la UFI de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la notificación de la formación de causa, conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, por el delito de robo en grado de tentativa, la restitución de los elementos a la víctima y el traslado del aprehendido a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

