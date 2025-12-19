Un violento episodio se registró en la zona sur de Mar del Plata, donde un hombre de 42 años resultó herido de arma de fuego y otro sujeto fue aprehendido acusado de homicidio en grado de tentativa.

Ads

El hecho ocurrió alrededor de las 19.30 en Brown al 10100, tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona lesionada en la vía pública. Al llegar, el personal policial constató que la víctima se encontraba tendida en el suelo con una herida de bala en la zona de la ingle, por causas que aún son materia de investigación.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Decimosegunda junto al Gabinete Técnico Operativo, quienes preservaron la escena y recolectaron testimonios clave. A partir de esas tareas se logró identificar al presunto autor del disparo, que se encontraba oculto en inmediaciones del sector.

Ads

Luego de un operativo de vigilancia y una breve persecución, los efectivos lograron aprehender a un joven de 25 años, señalado como el agresor. El fiscal Alejandro Pellegrinelli, titular de la UFI N°5, dispuso la notificación de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y el traslado del imputado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

Además, por razones de urgencia se realizó un registro domiciliario vinculado al detenido, que arrojó resultado negativo respecto al secuestro de elementos de interés para la causa.

Ads

La víctima fue trasladada en una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde quedó internada recibiendo atención médica.

Cabe señalar que el imputado cuenta con antecedentes por robo en grado de tentativa y tentativa de robo. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias que derivaron en el ataque.

Puede interesarte