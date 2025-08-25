Un violento episodio tuvo lugar en una vivienda del barrio Las Heras, donde una joven de 33 años resultó herida tras ser agredida por su hermano de 31 con una botella de vidrio.

Según fuentes policiales, la víctima se encontraba en su domicilio de Guiraldes al 8800 junto a su pareja y el imputado, cuando comenzó una discusión entre los hermanos por problemas de vieja data. En medio del altercado, el hombre tomó una botella de vidrio y la golpeó en el rostro, provocándole una lesión que obligó a la mujer a dirigirse por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Allí le realizaron una sutura de siete puntos en el parietal izquierdo.

Al regresar a su vivienda, el agresor volvió a presentarse en el lugar y arrojó hacia el interior un trapo con fuego, aunque no logró provocar daños materiales. Personal del Comando de Patrullas que realizaba recorridas en la zona advirtió la situación y, tras una breve persecución, logró aprehender al sujeto en la intersección de William Morris y Eduardo Peralta Ramos.

La causa quedó a cargo del fiscal de Flagrancia, Dr. Leandro Arévalo, quien dispuso la formación de causa por “lesiones agravadas por el empleo de arma impropia” y el posterior traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán.

