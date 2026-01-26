Violento episodio en un bingo: un turista atacó a un efectivo policial
El episodio ocurrió durante la madrugada en el local ubicado en Entre Ríos y Moreno. El hombre, de 43 años y oriundo de Chaco, fue imputado por resistencia a la autoridad.
Un hombre de 43 años fue aprehendido por personal de la Subcomisaría Casino tras protagonizar un violento incidente en el Bingo Mar, en el centro de Mar del Plata.
El hecho se registró alrededor de las 3 de la madrugada de este domingo, cuando una mujer policía, que cumplía servicio adicional, fue agredida físicamente por el sujeto, quien se encontraba generando disturbios dentro del establecimiento. Según se informó, el hombre le propinó golpes con una alpargata y patadas.
La situación fue presenciada por un empleado del Bingo, quien logró reducir al agresor hasta la llegada del refuerzo policial. La mujer no presentó lesiones visibles, aunque manifestó dolor en la muñeca y la mano derecha.
El imputado fue identificado como un turista oriundo de la provincia de Chaco y quedó a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de la Dra. Sánchez, que ordenó la formación de causa por el delito de resistencia a la autoridad, sin adoptar medidas restrictivas de la libertad.
