Un hecho de extrema violencia tuvo lugar en la madrugada de este lunes en una vivienda del barrio Newbery, donde un hombre de 31 años fue aprehendido tras mantener privada de su libertad a su ex pareja y agredir al actual compañero de la mujer.

Ads

Según informaron fuentes policiales, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 12ª, junto al Comando de Patrullas, acudió al lugar luego de un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto dentro de una casa del barrio. Al llegar, los efectivos hallaron al agresor atrincherado, tras haber confrontado con la actual pareja de su ex mujer, un hombre de 46 años que sufrió heridas en la cabeza y en una mano.

La víctima, de 35 años, declaró que el imputado la había retenido desde el día anterior en el domicilio de sus padres, impidiéndole salir.

Ads

El caso quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo del fiscal Eduardo Layus, quien avaló el procedimiento policial y dispuso la formación de causa por “Privación Ilegal de la Libertad Agravada, Violación de Domicilio y Lesiones Graves”. El detenido fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

Puede interesarte

Ads