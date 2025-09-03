Un violento conflicto vecinal terminó con un hombre gravemente herido en Estación Chapadmalal. El hecho ocurrió en horas de la tarde del martes, en un domicilio ubicado en calle 26 entre 11 y 13, donde tres hombres de 30, 39 y 41 años agredieron con un machete a un vecino de 36.

Según informaron fuentes policiales, la víctima sufrió lesiones en los dedos de la mano derecha y en el rostro. Pese a la gravedad de las heridas, decidió trasladarse por sus propios medios al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde debió ser ingresado a quirófano.

En el lugar, personal de la Comisaría 8va secuestró el machete utilizado en el ataque: un arma casera de 42 centímetros de hoja oxidada y empuñadura envuelta en goma negra.

El fiscal de Flagrancia, Dr. Daniel Vicente, dispuso la aprehensión de los tres agresores, quienes fueron notificados de la formación de causa por lesiones graves y trasladados a la Unidad Penal N° 44 de Batán.

