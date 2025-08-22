Un violento robo a mano armada ocurrió en la noche del jueves en la intersección de avenida Carlos Gardel, entre Juan B. Justo y Solís, en Mar del Plata. La víctima, un comerciante de 74 años dueño de una carnicería en la feria del barrio Belgrano, fue interceptado por una banda de al menos cinco hombres que lo sorprendieron mientras regresaba a su domicilio.

El hecho se produjo cuando el hombre circulaba en su vehículo Peugeot Partner con la recaudación del día, unos 3 millones de pesos. Al llegar a la intersección, un Renault Symbol rojo lo cruzó y descendieron cuatro individuos. Los asaltantes rompieron el vidrio del lado izquierdo y, mediante golpes con un arma de fuego en la cabeza del comerciante, sustrajeron el dinero que llevaba en una bolsa en el asiento trasero.

En ese momento, un empleado de la carnicería, de 37 años, que transitaba a poca distancia en su vehículo Corsa, advirtió la situación y embistió a uno de los ladrones para frustrar el escape. El delincuente quedó herido en el lugar, mientras los otros integrantes de la banda huyeron a bordo del Renault.

El sujeto detenido, de 24 años, fue trasladado por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos, donde se constató que sufrió fracturas en la rodilla y clavícula izquierda.

El caso quedó en manos de la UFI N°1 a cargo de la fiscal Romina Salas, tras una primera intervención del fiscal Eduardo Layus (UFI Flagrancia). Se ordenó que el detenido sea conducido a sede judicial una vez reciba el alta médica.

