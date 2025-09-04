Un sujeto de 22 años quedó imputado hoy en una causa por violencia de género luego de agredir a su pareja, de 20, en una vivienda del barrio Villa Primera: según la denuncia, golpeó a la mujer en la cabeza con un palo de escoba.

Ads

Personal del Comando de Patrullas se dirigió a una vivienda de avenida Libertad al 4800 tras un llamado al 911. Según el relato de la víctima, el imputado se tornó agresivo y la golpeó en la cabeza con un palo de escoba, causándole lesiones leves.

La joven expresó que mantiene una relación con el agresor y manifestó su intención de instar la acción penal, solicitando además una medida de restricción y la exclusión del imputado de la vivienda compartida.

Ads

Puede interesarte

La fiscal María Isabel Sánchez tomó conocimiento de los hechos, dispuso la notificación del imputado por el delito de “lesiones leves”. Sin embargo, ordenó no adoptar medidas restrictivas de la libertad para con el mismo.

Ads