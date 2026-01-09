Martín Emilio Ocampo, un hombre de 38 años, fue detenido tras ser el protagonista de un insólito episodio en el que pasó de ser héroe a villano, en uno pocos días: fue testigo de una salidera bancaria en Morón, colaboró con la Policía para atrapar a uno de los ladrones, pero se quedó con el botín de 30 millones de pesos. Ahora, deberá enfrentar a la Justicia, tal como el delincuente al que ayudó a arrestar.

Según se dio a conocer, el robo se produjo el pasado 30 de diciembre en la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Alcalde González Barboza, cerca de las 10:30, cuando un empresario industrial que aguardaba el semáforo en una Volkswagen Amarok fue abordado por dos ladrones, poco después de salir de una entidad financiera.

Uno de los asaltantes lo amenazó con un arma de fuego, mientras el otro rompió una ventanilla para apoderarse de una bolsa con una suma aproximada de 30 millones de pesos.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso a Inforbano, la víctima no se dio por vencida y persiguió a los delincuentes, hasta encontrarlos en la esquina de Valle y Ortiz de Rosas. Allí, en un intento desesperado, embistió la moto de los ladrones, obligando a uno de ellos a huir a pie con la bolsa en la mano

Ocampo, que vio la secuencia, alertó a una patrulla de la policía bonaerense sobre el escape de los asaltantes y hasta acompañó a los agentes hasta la esquina de Rivas y Belgrano, donde lograron detener a uno de los sospechosos. Se trató de un delincuente de 34 años, con antecedentes, quien quedó a disposición del fiscal Claudio Oviedo, titular de la UFI N°5 de Morón. En ese momento, el sospechoso no tenía ni el casco ni el dinero.

De testigo a imputado por la Justicia

Pero el episodio no terminó ahí. El caso tomó un rumbo inesperado al día siguiente, cuando el análisis de las cámaras de seguridad -ordenado por el fiscal- permitió a los investigadores advertir que, tras la detención del motochorro, el testigo había regresado al lugar del asalto. Allí, encontró la bolsa con el dinero y el casco, la ocultó detrás de una medianera en Rivas y San Martín y nunca mencionó ese hecho en su declaración ante la Justicia. Declaró y se fue a su casa.

La camioneta del empresario

Las imágenes no sólo captaron el momento en que Ocampo se apoderó del botín, sino que también permitieron rastrear sus movimientos posteriores.

La investigación reveló otra insólita situación: el hombre, motoquero de profesión y con domicilio en la localidad Boulogne, partido de San Isidro, compró una camioneta Honda HR-V de color blanco con parte del dinero robado. El vehículo costó 17 millones de pesos.

El vehículo fue incautado por orden judicial y el testigo de la salidera fue imputado por los delitos de encubrimiento y falso testimonio, aunque permanece en libertad porque los delitos son excarcelables.

La justicia analiza por estas horas si será juzgado en un debate oral, en un juicio abreviado o si se le concederá la probation con tareas comunitarias

El expediente principal continúa caratulado como robo agravado por el uso de arma de fuego para uno de los asaltantes, ya identificado y con antecedentes penales, en tanto que el segundo ladrón permanece prófugo y la Policía sigue con la búsqueda.

Fuente: Infobae