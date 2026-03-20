Obras Sanitarias Mar del Plata (OSSE) avanza en Mar del Plata con la obra de vinculación de los acueductos Norte y Sur, una intervención estratégica que ya alcanza el 60% de ejecución y que busca optimizar la distribución del agua y promover un uso más sustentable del recurso, mediante la integración de ambos sistemas en la zona de Ruta 226 (kilómetro 7).

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En ese marco, el presidente de OSSE, Tomás Amato, recorrió el frente de trabajo junto al gerente técnico, Pascual Furchi, y su equipo, con el objetivo de supervisar el desarrollo de las tareas en ejecución.

Actualmente se trabaja en la instalación de cañerías que permitirán interconectar ambos sistemas, lo que posibilitará incorporar al servicio dos pozos de explotación recientemente construidos.

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La obra contempla el tendido de 2578 metros de conductos de impulsión, con un plazo estimado de ejecución de nueve meses, y tiene como objetivo conectar el extremo final del Sistema Acueducto Sur (SAS) con una línea de pozos del Sistema Acueducto Norte (SAN), integrando así la red de abastecimiento.

Esta intervención permitirá, según indicaron desde la empresa, optimizar la distribución del agua en toda la ciudad, mejorar la eficiencia operativa del sistema, promover un uso más equilibrado y sustentable del acuífero mediante la rotación entre perforaciones, evitar la sobreexplotación de pozos específicos y brindar una respuesta más ágil ante picos de demanda o situaciones de emergencia.

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