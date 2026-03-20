tratamiento de aguas

Vinculación de los acueductos Norte y Sur: la obra ya está al 60%
Es considerada una intervención estratégica y contemplará más de 2500 metros de cañerías, incorporando nuevos pozos al sistema.
Es considerada una intervención estratégica y contemplará más de 2500 metros de cañerías, incorporando nuevos pozos al sistema.
El intendente del Partido de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, mantuvo un positivo encuentro con el presidente de ABSA (Aguas Bonaerenses S.A), Hugo Obed.
Luego de 3 años de intenso trabajo, un grupo de investigadores del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) logró validar una tecnología para depurar agua residual domiciliaria y reutilizarla para riego con costo energético cero.