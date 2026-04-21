La vicepresidente Victoria Villarruel decidió no asistir hoy a la misa en homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján, pese a haber confirmado su presencia, para evitar coincidir con el vocero presidencial Manuel Adorni en un acto institucional de alta exposición política.

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La ceremonia, organizada como homenaje al pontífice, reunió a funcionarios, legisladores y gobernadores, con ubicaciones protocolares dispuestas por la Iglesia para las principales autoridades nacionales.

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Según trascendió desde el entorno de Villarruel, la decisión respondió a la intención de no compartir la primera fila con Adorni. “No puede estar sentada allí, de ningún modo”, señalaron voceros en referencia al contexto que rodea al funcionario.

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La ausencia se vincula con la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, en la que se analizan viajes y adquisiciones de propiedades.

Fuente: con información de Radio Mitre

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