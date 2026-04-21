Villarruel se ausentó de la misa a Francisco en Luján para evitar coincidir con Adorni
La vicepresidente había confirmado su presencia, pero decidió no asistir al acto, en un contexto marcado por una investigación judicial que involucra al vocero presidencial.
La vicepresidente Victoria Villarruel decidió no asistir hoy a la misa en homenaje al Papa Francisco en la Basílica de Luján, pese a haber confirmado su presencia, para evitar coincidir con el vocero presidencial Manuel Adorni en un acto institucional de alta exposición política.
La ceremonia, organizada como homenaje al pontífice, reunió a funcionarios, legisladores y gobernadores, con ubicaciones protocolares dispuestas por la Iglesia para las principales autoridades nacionales.
Según trascendió desde el entorno de Villarruel, la decisión respondió a la intención de no compartir la primera fila con Adorni. “No puede estar sentada allí, de ningún modo”, señalaron voceros en referencia al contexto que rodea al funcionario.
La ausencia se vincula con la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Adorni, en la que se analizan viajes y adquisiciones de propiedades.
Fuente: con información de Radio Mitre
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