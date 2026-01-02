El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la agenda cultural de enero de la Villa Victoria (Matheu 1851), que permanecerá abierto de lunes a domingos de 16:00 a 19:00. El espacio ofrecerá exposiciones permanentes y temporarias, ciclos musicales, presentaciones literarias y talleres formativos.

El público podrá recorrer la muestra permanente Victoria, sus pasos por nuestra ciudad, un recorrido fotográfico y literario por el legado de Victoria Ocampo. También se exhibirán las muestras temporarias Derivas, una propuesta colectiva de siete artistas, y La forma de la oscilación, centrada en la exploración de la naturaleza humana a través de diversas prácticas artísticas.

La programación de espectáculos se desarrollará en los jardines y salas de la Villa con una amplia variedad de propuestas musicales y teatrales. Entre ellas se destacan presentaciones de Soy Sofía, Equinoxio, Villa Victoria Jazz Sessions Summertime II, obras teatrales como Con el fuego entre las manos y Vidas paralelas, funciones de La Cachorra Banda, la Experiencia Kaia, conciertos del ciclo Ocampo en Concierto, tributos a The Beatles, Queen, Red Hot Chili Peppers y Depeche Mode, además de la Orquesta Cumbia Grande, el Serravalle Music Festival y el evento Verano en la Villa.

La agenda literaria incluirá el Festival Penguin Libros, con la participación de Eduardo Sacheri, Ludovica Squirru Dari, Daniel Balmaceda, Viviana Rivero y Charlie López. Asimismo, se dictará una conferencia sobre Albert Camus a cargo de Walter Romero y el taller Miedo a volar, con cupos limitados.

En el área formativa, Villa Victoria ofrecerá talleres de yoga Cuerpo vivo y seminarios audiovisuales sobre Dirección de arte y Actuación ante cámara, programados para distintas fechas del mes.

Para más información, los interesados podrán comunicarse al teléfono 493-5302 o vía WhatsApp a los números de atención al público (223-6349800) y programación (223-5657627).