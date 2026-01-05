Villa Soldati: un chofer de aplicación se resistió a un intento de robo y le dispararon
La víctima recibió un tiro en el muslo y fue derivado de urgencia al Hospital Grierson.
Unos delincuentes intentaron robarle el auto a un conductor de una aplicación de viajes y, luego de que se resistiera, le dispararon en el muslo.
El violento hecho ocurrió en el barrio porteño de Villa Soldati, entre las calles Mariano Acosta y Fernando de la Cruz.
Una ambulancia del SAME llegó al lugar para asistir a la víctima, mientras que la policía se encuentra trabajando en la zona para dar con los delincuentes.
El chofer, de 40 años, fue derivado al Hospital Grierson y está fuera de peligro.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
Fuente: TN
