Villa Mitre se convierte en escenario vivo de una obra que interpela a la ciudad
Se trata de “El futuro es patrimonio”, que se verá todos los lunes de enero en dos funciones. La puesta de Leandro Bres invita a transitar distintos ambientes de la casona.
El Museo Archivo Histórico Roberto T. Barili – Villa Mitre (Lamadrid 3870) presenta El futuro es patrimonio, una obra inmersiva creada por Leandro Bres que se realizarán los lunes de enero, con funciones a las 21:30 y 23:00. La propuesta, concebida especialmente para este espacio patrimonial de Mar del Plata, integra arquitectura, historia y teatro en un recorrido que involucra activamente al público.
La puesta invita a transitar distintos ambientes de la casona, donde se desarrollan escenas que, en apariencia, forman parte de un evento exclusivo, pero que progresivamente revelan tensiones, silencios y preguntas sobre aquello que la ciudad decide conservar. La obra convierte al edificio en un protagonista más, articulando memoria, identidad y debates contemporáneos sobre patrimonio y desarrollo urbano.
A lo largo del recorrido, el público permanece de pie y se desplaza por los espacios del museo, atravesando situaciones que interpelan sin recurrir al discurso explícito. La experiencia combina teatro, música en vivo y un dispositivo escénico que utiliza la propia Villa Mitre como soporte narrativo.
El elenco está integrado por Florencia Rossi, María Bernatene, Mariela Ferrari, Denisse Laub, Clarisa Aiace, Santiago Guigue, Sigrid Leinnen, Arif Aguilera y Francisco Espinoza, con música en vivo a cargo del pianista Valentino Grande Discala. La asistencia de dirección es de Guada Cecchetto, la asistencia de producción de Nes Valfosca y la dramaturgia y dirección de Leandro Bres.
