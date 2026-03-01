El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa la programación del Archivo Museo Histórico Municipal Roberto T. Barili, Villa Mitre para el mes de marzo. El establecimiento, ubicado en Lamadrid 3870, mantiene sus puertas abiertas para la atención al público de lunes a viernes de 9 a 16, mientras que los sábados y domingos el horario es de 15 a 18. Es importante remarcar que los martes la entrada es libre y gratuita.

Ads

La programación contempla una variedad de espectáculos, muestras, talleres y actividades destinadas a fomentar la participación y el disfrute en un entorno cultural. Estas propuestas forman parte de la oferta que el municipio impulsa para que vecinos y visitantes encuentren opciones de entretenimiento y aprendizaje a lo largo de todo el mes.

La entrada general tiene un valor de $3.900, mientras que para estudiantes y jubilados el costo es de $2.900. La oferta cultural incluye la experiencia teatral inmersiva “El futuro es patrimonio”, que se desarrollará los sábados 14, 21 y 28 de marzo con funciones a las 21. Esta obra invita al público a recorrer las salas de Villa Mitre explorando la identidad marplatense y la memoria colectiva. El valor de la entrada general es de $25.000, y $21.000 para jubilados, estudiantes y residentes.

Ads

También está previsto que el sábado 7 y domingo 8 de marzo se desarrolle “Festín”, mercado de platitos, de 12 a 22. Muestras temporarias y permanentes dentro de las exhibiciones, se destaca la muestra permanente "Mar del Plata en fotos y postales" (1914-1932), que propone un recorrido por el crecimiento urbano, la arquitectura y los usos y costumbres de la villa balnearia.

Asimismo, se encuentran disponibles las muestras temporarias "Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950" y "A 47 años de la primera estrella", una exposición sobre Mar del Plata como subsede del Mundial ‘78 que incluye material de la fototeca y objetos de coleccionistas.

Ads

Por otro lado, la Asociación de Amigos del Archivo Histórico Municipal organiza el ciclo de charlas “Historias de la Mar del Plata Soñada: Memoria de los barrios”, los encuentros se realizan todos los martes con entrada libre y gratuita. El 3 de marzo a las 18 será la última jornada del ciclo.

Los miércoles y viernes a las 15 habrá un taller de “Chi Kung”, a cargo de Pablo Guzmán. Costo: Una vez por semana, 20 mil pesos. Dos veces por semana, 23 mil pesos.

Por otra parte, los domingos a las 18.30, tendrá lugar el taller de Meditación, a cargo de María del Rosario Díaz.