El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) anunció la programación de muestras, talleres y actividades especiales del Museo Histórico Municipal “Roberto T. Barili” (Lamadrid 3870) para diciembre. La agenda incluye la inauguración de la muestra temporaria sobre el Mundial de Fútbol Mar del Plata 78, a 47 años de la primera estrella, el espectáculo infantil El show de Simón y la presentación musical de Ornella Contrera Trío, entre otras propuestas.

Ads

El público podrá recorrer las muestras permanentes que narran la historia de la ciudad, como Mar del Plata en fotos y postales (1914-1932), que ofrece un recorrido histórico y urbano del crecimiento de la villa balnearia hasta la época del turismo de masas, con fotografías y objetos de época que reflejan arquitectura, urbanismo, usos y costumbres.

Entre las exhibiciones temporarias se destacan Trajes de época, usos y costumbres 1910/1950 y la nueva muestra Mar del Plata 78, a 47 años de la primera estrella, que reflejará lo acontecido en la subsede marplatense durante el Mundial ‘78. La exposición se construirá a partir de fuentes documentales del museo -fototeca, archivo y hemeroteca- y objetos en préstamo de coleccionistas.

Ads

Puede interesarte

La institución continúa ofreciendo espacios de formación. El curso Proyectos fotográficos, dirigido por Alejo Sánchez, se realiza los sábados de 16:00 a 18:00.

La agenda de diciembre incluye además el FESTÍN - Mercado de Platitos, que se llevará a cabo el sábado 6 y domingo 7 en horario extendido de 16:00 a 23:00.

Ads

El sábado 27 a las 18:00 se presentará El show de Simón, un espectáculo de marionetas de hilo y pantomima pensado para las infancias. La obra musical no tiene texto, lo que permite que sea disfrutada por espectadores de todas las edades y nacionalidades.

Puede interesarte

Ese mismo día, a las 20:30, se presentará Ornella Contrera Trío, con la interpretación de Circunstancia, primer álbum editado y grabado en Mar del Plata. La artista estará acompañada por Martín de Lassaletta en contrabajo y Javier Puyol en batería.

El Museo abre de lunes a viernes de 09:00 a 16:00, y los sábados y domingos de 15:00 a 18:00. La entrada general tiene un arancel, mientras que para estudiantes y jubilados tiene descuento. Los martes la entrada es libre. Los servicios de Hemeroteca, Archivo Documental, Fototeca y Biblioteca están disponibles de lunes a viernes de 09:00 a 14:00.