Con la llegada de los días de calor, llegan también las recomendaciones de los especialistas respecto de los cuidados que hay que tener con la piel por los efectos negativos que tiene el exceso de permanencia bajo los rayos del sol, que puede generar desde cáncer de piel, a quemaduras, manchas y envejecimiento. Pero más allá del verano, los especialistas recomiendan usar protector solar durante todo el año.

La dermatóloga del Hospital Privado de la Comunidad y docente de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Noemí Rearte, señaló que hay cinco puntos a los que se deben tener en cuenta: utilizar protectores solares con, por lo menos, un factor 30; evitar exponerse al sol en un horario pico, entre las 11:00 y las 16:00; usar ropa cómoda que proteja de la exposición solar directa: sombreros que protejan cuello y orejas; e hidratarse constantemente para no favorecer los golpes de calor.

La especialista recordó, además, que es importante tener en cuenta que el número de factor del protector solar no es el porcentaje de protección: “No es que un factor 99 es el doble de un factor 50, eso está relacionado con el tiempo de protección contra las radiaciones UVB. Al momento de elegir un protector solar también hay que tener en cuenta un amplio espectro, eso significa que va a proteger tanto contra las radiaciones UVB y UVA. No sólo se trata de evitar el cáncer de piel y las quemaduras, sino también el fotoenvejecimiento de la piel, es decir, arrugas y manchas”.

Puede interesarte

Más allá de los días soleados o más calurosos, Rearte confió que “uno está expuesto constantemente, de hecho, las manchas aparecen principalmente en cara y manos. Es por esto que se aconseja utilizar protector durante todo el año pese a que, generalmente, se lo asocie con ir a la playa. Incluso, hoy en día existen cremas que incorporan protector solar, eso facilita y evita las radiaciones diarias”.

Sobre los tipos de piel, la dermatóloga señaló que cada tipo requiere cuidado específico. “Los fototipos claros, que son las pieles más claras con pelo rubio o pelirrojo y ojos claros, tienen más riesgo de quemaduras solares. Entonces, deberían tener más cuidado con la exposición solar y evitar las posibles quemaduras. Lo mismo ocurre en edades extremas de la vida, menores de cinco años y personas adultas: hay que ser puntualmente cuidadosos con la hidratación y la fotoprotección. Cuando los niños tienen quemaduras en edades muy tempranas, esas son las que, en un futuro, tienen más riesgo de desarrollar cáncer de piel”.

Rearte aclaró que no es que los rayos solares “sean más dañinos con el paso de los años”, sino que se ha ido tomando conciencia “y se empiezan a conocer más en profundidad los efectos que puede tener el sol. De hecho, las radiaciones solares, principalmente las ultravioletas, producen un daño que se va acumulando a lo largo de la vida”.

Puede interesarte

Por último, la especialista recomendó que “si vas a la playa tenés que llevar protector solar. Por eso, también está bueno empezar a enseñarle a los padres la importancia de que sus hijos se cuiden la piel y lo incorporen como un hábito saludable. Las quemaduras solares aparecen principalmente en la edad de la adolescencia cuando uno, a veces, pierde un poco el cuidado sobre su salud, pero siempre es importante recalcarlo”.

Fuente: Portaluniversidad.org.ar