Suman nueva tecnología de detección de rayos en el aeropuerto

En Mar del Plata y en otras 17 terminales aéreas del país se instaló el Servicio de Detección de Descargas Eléctricas. Se trata de tecnología que emite alertas para proteger al personal de pista en caso de actividad eléctrica, que, además, mejorará los tiempos de las operaciones.