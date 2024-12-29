Vienen días de sol: los cuidados que hay que tener para proteger la piel
Si bien hay cinco puntos que se deben tener en cuenta durante el verano, los especialistas recomiendan usar protector solar durante todo el año.
Si bien hay cinco puntos que se deben tener en cuenta durante el verano, los especialistas recomiendan usar protector solar durante todo el año.
El exesquiador noruego tenía 49 años. El trágico hecho ocurrió durante un viaje en cabaña. Su carrera marcó un antes y un después para el esquí estilo libre en Noruega.
En Mar del Plata y en otras 17 terminales aéreas del país se instaló el Servicio de Detección de Descargas Eléctricas. Se trata de tecnología que emite alertas para proteger al personal de pista en caso de actividad eléctrica, que, además, mejorará los tiempos de las operaciones.