Veto Rovetto y Fernando Soto, conocidos como Veto y Fer, protagonistas de uno de los podcasts más escuchados del país, llegan a Mar del Plata con una nueva fecha de su Bingo Musical, el espectáculo que ya recorrió escenarios de la calle Corrientes, Rosario y Córdoba.

Veto y Fer llegan a Mar del Plata con su Bingo Musical, y las entradas pueden adquirirse a través de Eventbrite.

“El Podcast de Veto y Fer” volvió recientemente a ocupar el puesto número uno en Spotify Argentina, superando el millón de reproducciones. Con dos temporadas cargadas de humor, información y conversaciones descontracturadas, el programa se consolidó como uno de los favoritos del público que consume contenido en audio y video.

El Bingo Musical propone una experiencia participativa en la que el público canta, juega y se divierte junto a los anfitriones. Durante una hora y media, la música, la improvisación y el humor se combinan para generar una noche distinta, en la que el entretenimiento está garantizado.

