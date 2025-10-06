Veto y Fer llegan a Mar del Plata con su Bingo Musical
El dúo que lidera los rankings de Spotify en Argentina se presenta el viernes 10 de octubre en Mole Club con su espectáculo en vivo que combina humor, música e improvisación.
Veto Rovetto y Fernando Soto, conocidos como Veto y Fer, protagonistas de uno de los podcasts más escuchados del país, llegan a Mar del Plata con una nueva fecha de su Bingo Musical, el espectáculo que ya recorrió escenarios de la calle Corrientes, Rosario y Córdoba.
Veto y Fer llegan a Mar del Plata con su Bingo Musical, y las entradas pueden adquirirse a través de Eventbrite.
“El Podcast de Veto y Fer” volvió recientemente a ocupar el puesto número uno en Spotify Argentina, superando el millón de reproducciones. Con dos temporadas cargadas de humor, información y conversaciones descontracturadas, el programa se consolidó como uno de los favoritos del público que consume contenido en audio y video.
El Bingo Musical propone una experiencia participativa en la que el público canta, juega y se divierte junto a los anfitriones. Durante una hora y media, la música, la improvisación y el humor se combinan para generar una noche distinta, en la que el entretenimiento está garantizado.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión