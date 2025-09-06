Se terminó la actividad de sábado para la Fórmula 1 en el Autódromo de Monza, donde el año pasado Franco Colapinto había hecho su debut en la categoría a bordo del Williams. Esta vez, el argentino no pudo pasar el primer corte por lo que tendrá que largar la final mañana en el puesto 18, delante de su compañero de equipo Pierre Gasly.

Ads

En un circuito donde la velocidad reina, las diferencias fueron mínimas y ahí, Max Verstappen mostró un auto muy veloz que marcó el ritmo de la jornada. Finalmente se terminó quedando con la primera colocación escoltado de los dos McLaren que hicieron un trabajo progresivo de menor a mayor para posicionarse bien pensando en la carrera del domingo.

Nuevamente los Alpine no pudieron ser protagonistas, a pesar de un interesante 14° puesto que había logrado el argentino en la Práctica 3 de las primeras horas de la mañana. En una tanda inicial que fue muy apretada, como todo el fin de semana, cada centésima podía ser clave pero mientras estaban fuera de la participación en Q2, hicieron una última vuelta buscando dar un salto de calidad que no alcanzó.

Ads

Colapinto hizo un mejor registro por muy poco respecto de Gasly que renovó con Alpine hasta el 2028 y, por eso, largará la final en el puesto 18 del clasificador, mientras que su compañero será 19°. Sin embargo, la velocidad del circuito y los tiempos ajustados, hacen pensar en que todavía se puede seguir mejorando en el fin de semana.

En una cerradísima definición de la qualy, Max Verstappen que fue el más veloz en toda la tanda y de la historia del circuito, tuvo a Lando Norris como rival en los minutos finales, porque el piloto de McLaren hizo provisoriamente la pole, pero en la vuelta de cierre, el neerlandés volvió a superarse para alcanzar el 1 del sábado escoltado por los dos pilotos que pelean el campeonato: Lando Norris y Oscar Piastri.

Ads

Será un domingo interesante en el “Templo de la Velocidad” italiano con una final desde las 10 de la mañana donde habrá mucha intensidad y autos de rendimientos similares.