Verano a puro Jazz en Mar del Plata de la mano de Bajo Tierra, el nuevo espacio musical ubicado en Torres de Manantiales, con el respaldo de Bebop Club, el club de jazz porteño más destacado del país. Hasta el 1° de febrero se presentarán figuras como Ligia Piro, Javier Malosetti, el Paris Jazz Club y Barbie Martínez & Román Ostroswski Trio.

La inauguración internacional tuvo lugar el pasado 3 de enero y fue de la mano de la cantante revelación de la escena de New York, Georgia Heers, junto al trompetista Mariano Loiacono y su sexteto.

Bajo Tierra by Bebop Club ofrece una experiencia única en la ciudad, donde el público puede disfrutar de una conexión íntima con artistas nacionales e internacionales, rodeados de un ambiente acogedor que solo un club de jazz puede ofrecer. A esto se suma una propuesta gastronómica de alto nivel, acompañada de vinos de bodegas boutique y coctelería de autor. Las entradas están a la venta a través del sistema Passline.

Paris Jazz Club presenta:

Jueves 23: Jazz History

Viernes 24: Woody Allen Night

Sábado 25: Jazz Cartoons

"Jazz History” es un nuevo show que propone Paris Jazz Club, la compañía musical y de entretenimiento fundada por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca a fines del 2014 en Buenos Aires.

Los mismos creadores de “Woody Allen Night”, “Jazz Cartoons” y “Bechet Fantasy”, con más de ochocientas presentaciones en vivo, convocan a un nuevo espectáculo en donde se contará la historia del jazz con diferentes sonoridades musicales e intervenciones humorísticas características de la agrupación.

Se trata de un espectáculo que cuenta cómo nace y evoluciona el jazz, conducido con monólogos divertidos y distintas sonoridades musicales que han marcado la historia.

"El viaje comienza desde las raíces del jazz en New Orleans con instrumentos de aquella época, con exponentes como Louis Armstrong y Sidney Bechet. Marcaremos el swing con los pies al compás del legado que nos dejó Benny Goodman, recorreremos los ritmos frenéticos del bebop, y entraremos en una profunda relajación con el sonido cool en la época de Miles Davis, entre otras cosas”, comentaron los integrantes del grupo.

Es un breve recorrido que invita a conocer un poco los diferentes sonidos y el por qué de cada paso evolutivo de este género que se ha adaptado a todas las circunstancias. Será una noche en que se invita a escuchar, reír y conocer diferentes períodos sonoros. Al finalizar el show, cada participante del público pueda saber con qué etapa se identifica más.

Woody Allen Night por Paris Jazz Club

El grupo interpreta un repertorio de jazz que Woody Allen eligió para sus películas, acompañado de monólogos de humor. En el espectáculo se interpretarán canciones que Woody Allen escogió para sus películas, reviviendo la atmósfera y sonoridad tan características de películas como “Midnight in Paris”, “Sweet and Lowdown”, “Blue Jasmine” y “Manhattan”, entre otras. Un exquisito jazz característico de New Orleans, New York y París al mejor estilo de Sidney Bechet, Glenn Miller, Cole Porter, Gershwin y demás íconos de la época. El show cuenta también con intervenciones humorísticas, monólogos y stand up.

Jazz Cartoons por Paris Jazz Club

Un viaje hacia un mundo ideal con un repertorio exquisito de películas animadas. Un divertido espectáculo que nos conecta con ese niño que alguna vez fuimos.

La banda creada y dirigida por Francisco Villaveirán y Sebastián Misuraca abordará un repertorio de canciones que han sabido ser la banda de sonido de muchas vidas en todas sus edades. Melodías como "You 've a friend in me", "Everybody wants to be a cat" y "Pink Panther Theme" no pueden faltar. Un espectáculo ATP que espera llenar el alma, cautivar los corazones y quitarles alguna sonrisa también.